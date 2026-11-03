Los sindicatos reclaman mesas específicas para abordar las mejoras del sistema educativo

La Consellería de Educación no tiene previsto negociar de manera específica los asuntos pendientes por acordar en la negociación con los sindicatos y los abordará a través de las 47 mesas programadas para este curso. Los sindicatos han defendido durante la reunión de este martes la necesidad de negociar al margen de los asuntos ordinarios del curso.

Está previsto que ambas partes se vuelvan a reunir el próximo martes 10 de noviembre para negociar las plantillas. Según la consellera Carmen Ortí siguen abiertos a dialogar con el objetivo de mejorar el sistema educativo.

Los sindicatos consideran que hay margen para contemplar mejoras de cara al presupuesto del próximo año y que es importante abordarlas de manera independiente según han apuntado Marc Candela, portavoz de acción sindical de STEPV; Xelo Valls, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras; y Mayka Martínez, de UGT.

La consellera ha recordado que hasta el momento ya se está aplicando la subida salarial; se está trabajando en la reducción horaria de mayores de 55 años; y se ha conseguido reducir a ocho días las sustituciones del profesorado.