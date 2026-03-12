INFORME SANIDAD

Según un estudio de CCOO el 80% del personal de la sanidad ha sufrido agresiones

Según las conclusiones las agresiones se han cronificado y más de la mitad del personal sufre agresiones de forma reiterada.

Amparo Sánchez

València |

El número de agresiones a los sanitarios aumentó en 2025
El número de agresiones a los sanitarios aumentó en 2025 | Pixabay

Un estudio de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO revela que el 73,5% del personal no sanitario y el 85,8% del personal sanitario de la Conselleria de Sanidad ha sufrido algún tipo de agresión en nuestro territorio mientras trabaja.

El 46% de los y las profesionales reconocen que han padecido estos ataques más de una vez durante el mismo año. En concreto el 17% del personal no sanitario y el 28,5% del personal sanitario afirman que han sufrido agresiones una o más veces cada mes. Según Raul Arambul, responsable de Salud Laboral, estas agresiones son estructurales y están normalizadas.

Según el estudio los sanitarios no denuncian por que consideran que no sirve para nada; no habrá consecuencias para el agresor; por miedo a represalias o por falta de apoyo institucional. Afirman que la agresión no empieza en el mostrador ni en la consulta, si no que se inicia semanas o meses antes cuando el usuario ha sufrido demoras prolongadas, arrastra frustración y ansiedad y percibe falta de respuesta del sistema.

