SALUD

El primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama involucra a la Comunitat Valenciana

El estudio recabará datos de 10.000 mujeres, seleccionadas aleatoriamente entre participantes en los programas de cribado de 14 comunidades autónomas

Andreina Pietri

València |

Johana, de 26 años, fue diagnosticada de cáncer de mama
Johana, de 26 años, fue diagnosticada de cáncer de mama | IIS Aragón

La Comunitat Valenciana participará en el primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama a través del proyecto MamoRisk, iniciativa que permitirá incorporar una valoración multifactorial del riesgo de desarrollar cáncer de mama.

La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha valorado la participación de la Comunitat Valenciana en este proyecto que, tal y como explica, “tiene el objetivo de seguir mejorando la prevención, el diagnóstico precoz y la atención a la ciudadanía”.

De este modo, será posible identificar mujeres con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama que actualmente no pueden detectarse únicamente mediante los criterios de riesgo hereditario, lo que facilitará ofrecer estrategias de seguimiento y prevención más personalizadas.

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