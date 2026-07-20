El primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama involucra a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana participará en el primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama a través del proyecto MamoRisk, iniciativa que permitirá incorporar una valoración multifactorial del riesgo de desarrollar cáncer de mama.

La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha valorado la participación de la Comunitat Valenciana en este proyecto que, tal y como explica, “tiene el objetivo de seguir mejorando la prevención, el diagnóstico precoz y la atención a la ciudadanía”.

De este modo, será posible identificar mujeres con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama que actualmente no pueden detectarse únicamente mediante los criterios de riesgo hereditario, lo que facilitará ofrecer estrategias de seguimiento y prevención más personalizadas.