El paro subió en Enero en 1.788 personas en la Comunitat Valenciana hasta los 291.731 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.788 personas en enero en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior 0,6% más hasta los 291.731 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Valencia y Castellon. En el último año el desempleo acumula un descenso de 26.850 parados.

Por sexos del total de desempleados cerca de 179.000 fueron mujeres, y cerca de 112.800, hombres. Además bajó el paro entre los jóvenes menores de 25 años mientras que entre los mayores de 25 años y más se incrementó. La Vicepresidenta primera y consellera de empleo Susana Camarero ha destacado que nuestro territorio avanza más que otros.

En enero se registraron 102.297 contratos en la Comunitat Valenciana, un 1,1% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 51.552 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,8% superior a la de enero del año anterior y 50.745, contratos temporales (un 6,5% menos). Del número de contratos registrados en enero, el 49,61% fue temporal (frente a un 55,6% del mes anterior) y un 50,39%, indefinidos (el mes precedente fue un 44,4%).

Por sectores, el paro bajó en Construcción seguido de industria mientras que se incrementó en Servicios, sin empleo anterior, y Agricultura.