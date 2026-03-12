La PAH reclama a las administraciones mediar entre inquilinos y propietarios ante la insostenible situación de la vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama a las administraciones que medien ante la insostenible situación en la que se encuentra el acceso a la vivienda. Plantean que se lleve a cabo una mediación entre las familias y los grandes propietarios o que apliquen un marco legislativo para declarar, de interés general, la situación para obligar a los grandes propietarios a hacer un contrato de alquiler.

Otra posible solución según José Luis González, portavoz de la PAH, sería poner en marcha el programa “Lloguem”.

De esta forma que las familias paguen lo que les corresponda y el resto la administración. Insiste en que al no haber escudo social las familias ya no cuentan con otras salidas.

Reitera que el acceso a la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo por lo que es necesaria una limitación.