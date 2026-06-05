MOVILIDAD

Las líneas 24 y 25 de la EMT tendrán todo el año el mismo servicio que ofrecen en el período estival

Estas líneas operan en el corredor de L’Albufera y atienden a Pinedo, El Saler, Les Gavines, El Palmar, El Perellonet y El Perelló.

Amparo Sánchez

València |

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València.
Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. | EFE / Ana Escobar / Archivo

EMT Valencia responde a la reivindicación histórica de Pobles del Sud y las líneas 24 y 25 tendrán durante todo el año la misma oferta reforzada de servicio que se ofrece en verano. A partir del 13 de junio la flota dedicada a la línea 24 incorporará dos nuevos autobuses en los días laborables, ofreciendo una frecuencia de 30-35 minutos durante todos los días del año.

Mientras que la línea 25 sumará un autobús más a los que dispone actualmente para su servicio, mejorando la frecuencia desde los 25-40 minutos hasta los 25-30, realizándose 40 viajes diarios por sentido. Según el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, de esta forma se dará respuesta a los usuarios de esta zona de la ciudad.

De los nuevos vehículos 94 son eléctricos y 67 híbridos articulados y se suman a los 31 articulados que llegaron en 2025 y a los 26 eléctricos que se incorporaron a la flota en el pasado mes de febrero lo que supone disponer de 218 nuevos autobuses. Con la incorporación de los nuevos autobuses dentro del Plan de Inversiones se van a poder desarrollar numerosas mejoras tal y como contempla el Plan Director 2025-2030.

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