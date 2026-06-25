COMUNICADO

El IES Escultor en Francesc Badia de Foios pide serenidad y responsabilidad colectiva tras la agresión del pasado viernes

Han expresado su agradecimiento a toda la comunidad educativa por su respuesta tras lo sucedido y por la confianza depositada en el centro.

ondacero.es

Valencia |

Entrada al IES Escultor en Francesc Badia de Foios.
Entrada al IES Escultor en Francesc Badia de Foios. | Onda Cero

La dirección del IES Escultor en Francesc Badia de Foios, a través de un comunicado, ha pedido serenidad y responsabilidad colectiva tras la agresión del pasado viernes de dos alumnos, de 13 y 14 años, a otra alumna de 12 años a la que hirieron en el cuello.

Además han reconocido públicamente la tarea del profesorado puesto que, afirman, su intervención resultó clave para gestionar el incidente. Sobre la investigación, que sigue realizando la guardia civil, piden colaboración a la comunidad educativa en el caso de disponer de información relacionada con los hechos ocurridos.

Recomiendan a las familias supervisar el uso de los dispositivos móviles de sus hijos y sus hijas, prestando especial atención a los contenidos y a las interacciones en redes sociales o servicios de mensajería.

A través de ese comunicado también han trasladado su solidaridad y apoyo a las familias de los menores afectados y han recordado que si alguna familia o alumno necesita atención o apoyo especializado, pueden solicitarlo a través del centro.

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