Hans Zimmer conquista el Roig Arena con una oda sinfónica al cine

El Roig Arena ha vivido la noche de este jueves el desembarco de Hans Zimmer, quien ha congregado a cerca de 12.000 personas --todas las entradas vendidas-- en una travesía sonora por la historia reciente del cine, según ha informado el auditorio. El viaje ha comenzado sumergiendo al Roig Arena en las sombras de la ciudad de Gotham.

Los acordes de 'Like a Dog Chasing Cars' y 'Why So Serious?' han recordado por qué la trilogía de 'El caballero oscuro' redefinió el género de superhéroes, seguidos por la fuerza de 'The Fire Rises'. A continuación, Zimmer ha transportado a los asistentes a las arenas de Arrakis con 'Paul's Dream', demostrando la vigencia de su reciente trabajo para 'Dune', antes de ceder el protagonismo a 'Superman' a través de 'What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?' e 'If You Love These People'.

La velada ha avanzado con 'Shadows' y 'Discombobulate', de 'Sherlock Holmes', para dar paso a 'Chevaliers', de 'El Código Da Vinci'. El paso por las Termópilas con 'Homecoming' ha servido de preámbulo para uno de los grandes hitos de la noche: el bloque de 'Gladiator', con la interpretación de 'Barbarian Horde', 'Elysium', 'Honor Him' y 'Now We Are Free'.

La segunda mitad del programa ha mantenido la intensidad con 'Origen' a través del célebre tema 'Dream Is Collapsing'. Tras un breve paréntesis de '160 BPM' ('Ángeles y Demonios'), 'F1' (de la película homónima 'F1'), y 'And Then I Kissed Him' y 'Tennessee' ('Pearl Harbor'), el maestro alemán ha regresado a la ciencia ficción.

El segmento dedicado a 'Interstellar' ha sido el corazón del concierto; con piezas como 'Day One', 'Murph', 'Coward' o 'S.T.A.Y'. El tramo final ha sido una celebración del legado más popular del compositor. La nostalgia ha inundado el recinto con los temas de 'El Rey León', como 'Circle of Life', 'Remember' o 'Stampede'.

Inmediatamente después, la orquesta se ha lanzado al abordaje con la 'suite' de 'Piratas del Caribe', encadenando las composiciones más populares como 'The Kraken', 'One Day', 'Jack Sparrow' y 'He's a Pirate'. Zimmer ha reservado para el cierre su obra más icónica de la última década: 'Time' ('Origen'). Las notas finales del piano han puesto el broche de oro a la noche.