Los docentes vuelven a salir a la calle en una jornada clave para el sector educativo

Centenares de personas, entre profesorado, alumnado y familias, se han concentrado este lunes frente a la Dirección Territorial de Educación de Castellón en el inicio de la segunda semana de huelga educativa, donde se ha celebrado el éxito del respaldo logrado también desde el ámbito familiar y del resto de comunidad educativa.

La protesta en Castellón de la Plana ha coincidido con nuevas movilizaciones convocadas en las tres provincias valencianas dentro de la huelga indefinida impulsada por sindicatos de la enseñanza pública, que esperan que la jornada tenga un seguimiento masivo por parte del profesorado.

En Valencia la primera de la seis columnas de profesores, convocadas por los sindicatos, ha salido a media mañana desde la calle Bomber Ramon Duart, y a su paso se han unido numerosos profesores a ella para dirigirse hacia la Consellería de Educación donde se va llevar a cabo una nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo ante las demandas que el sector educativo viene realizando desde hace tiempo.

Precisamente uno de los puntos donde más docentes se han unido es en la Estació del Nord puesto que hasta València se han desplazado docentes de otros puntos de la Comunitat Valenciana, como Utiel, Bunyol o Xàtiva, que han sido recibidos con aplausos. Los docentes reclaman a la conselleria que los trate con dignidad y que tenga en cuenta sus demandas.

En Alicante también cuatro columnas de docentes procedentes de la periferia se han unido en el centro de la ciudad donde han realizado una concentración en este séptimo día de huelga. Los docentes a pesar del desgaste de la primera semana de huelga se han mostrado esperanzados con la negociación, en la que han reiterado no sólo se van a poner sobre la mesa mejoras salariales.