La Generalitat subirá el sueldo al profesorado con el inicio de curso 2026-27

La Generalitat aprobará la próxima semana —la segunda de este mes de septiembre de 2026— la primera subida salarial para los y las docentes de la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana pactada con los sindicatos ANPE y CSIF. Sin embargo, resulta importante recordar que el acuerdo no cuenta con el respaldo del resto de organizaciones sindicales, que mantienen abierto el conflicto educativo con la Conselleria de Educación.

El anuncio de esta próxima aprobación lo ha hecho el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una visita a una escuela de educación infantil de Polop (Marina Baixa). Pérez Llorca ha asegurado que los compromisos adquiridos por el Gobierno valenciano con los y las docentes van a ser una realidad. "Cuando hay voluntad de diálogo, cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un Gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo", ha destacado.

"Entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y, como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunitat Valenciana por encima de la media nacional", ha reivindicado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios de comunicación tras la citada visita a una guardería de Polop (Marina Baixa).

Los sindicatos que no suscribieron la subida salarial —STEPV, Comisiones Obreras y UGT— consideran "insuficientes" estas medidas planteadas por la Generalitat y advierten de que podrían reactivar las movilizaciones y la huelga educativa de cara a este nuevo curso escolar 2026-2027, suspendida el pasado mes de junio.

"Sorprende que todavía esté por aprobar cuando se dijo que se aplicaría en septiembre. Queda todavía lejos de lo que es la recuperación del poder adquisitivo perdido por el profesorado durante estos años", valora el coordinador de Acción Sindical del Sindicat de l'Ensenyament STEPV, Marc Candela. "Es insuficiente y, por eso, no lo firmamos. El anuncio que hace el president Pérez Llorca no es más que recordar lo que ya se había acordado y que ha de hacer los trámites correspondientes", opina, por su parte, Xelo Valls, de Comisiones Obreras País Valencià.

STEPV, Comisiones Obreras y UGT han convocado nuevas manifestaciones para este doce de septiembre y mantienen la puerta abierta a nuevas medidas de presión si no se producen avances en sus reivindicaciones.