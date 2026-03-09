AGRICULTURA Y ECONOMÍA

La Generalitat entregará más de 76M€ en ayudas al campo valenciano

La Conselleria de Agricultura lanza una primera línea de 26,7M€ en ayudas directas y anticipa una segunda de 50M€, cifras que entidades agrarias como la Unió Llauradora valoran de manera positiva

Ramón Pérez

València |

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se reúne con los representantes de las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se reúne con los representantes de las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana | Generalitat

La Generalitat dará una ayuda directa de 6.000 € por hectárea a los agricultores y a las agricultoras de la Comunitat Valenciana con el objetivo de que puedan replantar cultivos permanentes y, además, de manera especial, para hacer frente a la reconstrucción de sus explotaciones agrarias en el caso de aquellos profesionales del campo afectados por la DANA de València. Serán, en total, 26M€ en ayudas directas.

A ellos, el Gobierno valenciano sumará otros 50M€ para la modernización de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana. "Lo hacemos ahora esperando que caminos, que infraestructuras de regadío hayan sido recuperadas y las parcelas también por el resto de administraciones que comprometieron su concurso", explica el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

"Que estén concluidas para poder llevar a cabo una replantación integral desde el día de la DANA, es decir, con efecto retroactivo", detalla Barrachina en declaraciones a los medios de comunicación.

Un anuncio de ayudas que la Conselleria de Agricultura ha hecho público en una reunión con las principales organizaciones agrarias valencianas. Entidades como la Unió Llauradora las valora positivamente al considerar que ayudas como estas "dan respuesta" a las necesidades del campo. "Es lo que denunció y reclamaba la Unió: que se había eliminado del presupuesto, han rectificado y han habilitado esa ayuda para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas por la DANA", analiza su secretario general.

"Y, después, el anuncio también de 50M€ para los planes de mejora también es una ayuda siempre positiva", añade Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, tras el referido anuncio de la Generalitat de nuevas líneas de ayudas directas para la agricultura de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer