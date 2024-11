La DANA, vista desde el campo: Destrucción general, residuos contaminantes y falta de ayudas

El sector del campo insiste en criticar y denunciar el impacto de la DANA sobre la agricultura valenciana. Agricultores y agricultoras alertan de las consecuencias presentes y futuras de las inundaciones en puntos como el Parque Natural de l'Albufera, donde los arrozales permanecen cubiertos de barro y los canales todavía son ríos de cañas y restos cuatro semanas después de la DANA.

"Nos ha llegado todo tipo de residuos industriales, tanto líquidos como sólidos", denuncia Francesc Moncholí, agricultor de Massanassa. "Garrafas de aceite, de aceite de motor hidráulico, disolventes, pinturas, cosméticos, fármacos... Tengo una farmacia entera", critica con ironía este productor de hortalizas afectado por la DANA del pasado veintinueve de octubre.

"Esto se tiene que retirar en un tiempo récord y no nos va a dar tiempo. Si no se limpia, no se puede regar", alerta Francesc Moncholí en declaraciones a Onda Cero.

La DANA, desde el campo: "El agua lo ha arrancado todo"

La situación tampoco es mejor en campos como el de Manuel Planells, en este segundo caso, ubicado en el término municipal de Sedaví. "Hemos sacado cincuenta bañeras de fango. Tenemos mucha destrucción en las infraestructuras hídricas: ha destruido motas de acequias, ha destruido sifones de obra que se ha llevado la DANA por completo...", enumera Planells, responsable de AVA en Sedaví.

"El agua lo ha arrancado todo y los sifones están en medio del campo o tres campos hacia allá. ¡Son sifones de obra!", destaca Manuel Planells en conversación con esta emisora de radio.

La DANA, desde el campo: "Que se pongan de acuerdo"

Agricultores y agricultoras coinciden en señalar que, hasta ahora, las ayudas únicamente han procedido de sus compañeros y del voluntariado. "Lo que pido a las administraciones es que se pongan de acuerdo y que hagan un plan pero que no se olviden de nadie. Sobre todo, que haya un plan y se pongan a trabajar cuanto antes", reclama el responsable de AVA en Sedaví, Manuel Planells.

"Lo que queremos es que, lo antes posible, las administraciones se hagan cargo para ver si la campaña que viene podemos cultivar y seguir el ritmo normal que hemos llevado estos años", pide Francesc Moncholí como agricultor de Massanassa.