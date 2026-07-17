La Generalitat destina 16M€ a la climatización de centros educativos de la Comunitat Valenciana

La Generalitat asegura que ha comenzado a transferir 16M€ a más de 1.600 centros educativos públicos del conjunto de la Comunitat Valenciana para ir preparando al terreno de cara a la puesta en marcha del Plan Edu Clima de climatización de infraestructuras valencianas anunciado por la Generalitat en el transcurso de la huelga educativa indefinida de finales de mayo y comienzos de junio.

Son inversiones en colegios, institutos, centros de formación profesional, conservatorios o escuelas oficiales de idiomas, entre otros, con un mínimo de 5.000€ y un máximo de 25.000€ de dotación por centro. "Asumimos el compromiso de contratar más profesores, de bajar ratios en las aulas, de mejorar las infraestructuras educativas y de atender la climatización de los centros, y ya hemos empezado", destaca el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Para nosotros, la educación es algo muy importante", reivindica Pérez Llorca en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Una serie de compromisos educativos de la Generalitat que, sin embargo, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic considera "insuficientes". Esta entidad, que aglutina a profesores, alumnado y familias del alumnado de la Comunitat Valenciana, opina que la Generalitat sigue sin ofrecer una respuesta efectiva a las reivindicaciones que vienen arrastrando y que materializaron en la referida huelga educativa de mayo y junio.

"Una vez más, están lanzando balones fuera. Quieren que caiga la responsabilidad y las competencias en los centros", critica la portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, Elisabet García. "Continuamos diciendo lo mismo: no tienen un plan concreto. Queda muy bonita la noticia, de dar tanto dinero, pero que nos expliquen, con esos 5.000€ o 25.000€, hasta dónde podemos llegar los centros", razona García en conversación con Onda Cero.