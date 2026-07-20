La Diputación de Valencia continúa los trabajos para localizar a las víctimas de la Guerra Civil fallecidas en el antiguo hospital de Llíria

La Diputación de Valencia sigue con los trabajos de localización de víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de Lliria. Una actuación que cuenta con 82.000 euros de presupuesto y que se está realizando en colaboración con el gobierno de España.

Se trata de la tercera campaña de exhumación del cementerio de Lliria que ha permitido continuar con los sondeos y seguir comprobando la existencia de fosas comunes. En esta ocasión, la licitación tiene como objetivo ampliar la zona de búsqueda, trabajando con una técnica que permite retirar la tierra capa a capa, de forma muy cuidadosa, hasta llegar al terreno virgen para no dejar ni un solo rastro por revisar. Según la vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática en la institución provincial, Natàlia Enguix, este tipo de políticas públicas son necesarias para mantener viva la memoria.

Considera que se debe consolidar un estado de derecho que es fundamental para mantener viva la memoria de personas que fueron represaliadas por defender la libertad y la justicia.

En Llíria se tienen localizadas un mínimo de 11 fosas, de las que hasta la fecha sólo se han recuperado los restos de 12 personas. Tras la exhumación, los cuerpos encontrados serán sometidos a un proceso de estudios antropológicos forenses y el cotejo de ADN con los familiares de las víctimas, para finalmente depositarlos en un lugar digno elegido por las familias.

En el caso de Llíria, se cifra entre 111 y 113 los asesinados entre julio y octubre de 1939 por el régimen franquista, casi todos ellos procedentes de localidades de la comarca del Camp de Túria. El proyecto prevé identificar el lugar exacto en el que se encuentran las 22 víctimas inhumadas que procedían del Depósito de presos de Llíria y de la Presó del Remei, así como más de un centenar de soldados republicanos fallecidos en el Hospital Militar de Llíria.