Detenido un hombre por sustraer material pirotécnico de la empresa en que trabajaba

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años por sustraer material pirotécnico de la empresa en la que trabajaba y que, al parecer, facilitaba posteriormente a su mujer, que regenta un establecimiento de venta de productos de pirotecnia. El pasado 6 de marzo, los agentes recibieron una denuncia en la que se informaba de que un trabajador de una empresa de pirotecnia habría sustraído productos por un valor aproximado de 40.000 euros, y la empresa indicó que parte de los productos que habían desaparecido se encontraban en mal estado.

Los agentes, junto con un componente de la intervención de armas, realizaron entonces una inspección en un establecimiento en Valencia regentado por la mujer del presunto autor. En esa actuación se encontró una gran cantidad de productos de la empresa perjudicada, por lo que los agentes le solicitaron la factura y, al no poder dar cuenta de la procedencia de los mismos, fueron aprehendidos por los agentes actuantes, ya que podrían haber sido sustraídos por su marido.

En total se han intervenido 62.694 productos pirotécnicos con un valor económico de unos 4.500 euros, según ha confirmado la Guardia Civil. En caso de que no se proporcione la documentación solicitada, se procederá contra su mujer por un delito de receptación, al tratar de vender productos sustraídos.

Los agentes continúan investigando en destino que se pudiera haber dado al material defectuoso. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llíria, junto con un componente de la Intervención de Armas, y las diligencias, entregadas en un juzgado de Llíria.