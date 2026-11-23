La Coordinadora Feminista de Valencia, formada por entidades sociales y sindicales, recuerdan a la Generalitat que es inaceptable que no haya puesto en marcha, durante esta legislatura, el segundo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. La renovación del pacto fue aprobada en octubre de 2023 en Les Corts con los votos de PP, PSPV y Compromís.

El primer pacto se firmó en 2017, con el gobierno del Botànic, y estuvo en vigor hasta 2022. A pesar de aprobarse su renovación y el compromiso de la Conselleria de igualdad, de incorporar mejoras y nuevas medidas, en estos tres años no se ha avanzado. Empar Pablo, portavoz de la Coordinadora, reitera que son necesarios más recursos para hacer frente a los que cuestionan a las mujeres.

Recuerdan que la violencia machista sigue matando y que muchas mujeres se enfrentan a diario a actitudes que cuestionan sus vidas. Para visibilizar la situación actual llevarán a cabo una manifestación el próximo miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las seis y media en Valencia.