Los CLER reclaman una moratoria a los proyectos urbanísticos que se están proyectando en la zona DANA

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) reclaman paralizar todos los mega proyectos urbanísticos previstos, sean del tipo que sean, en l´Horta Sud. Reiteran que a más hormigón más riesgo de inundación en el territorio, por lo que piden que se anteponga la seguridad por encima del beneficio económico.

Uno de los proyectos que reclaman paralizar es el PAI de la Font Baixa en Alfafar donde se quieren levantar 36 torres de 8 a 10 alturas y más de 1.200 viviendas. Dicho espacio actuó el 29 de octubre de 2024 como una esponja natural y evitó que la riada llegara más lejos. Por ello según Juanmi Fernández, portavoz de los CLERS, es necesario frenar la reconstrucción de hormigón.

Exigen proteger la Font Baixa como refugio climático y escudo natural contra inundaciones, reclasificar los terrenos como suelo no urbanizable y recuperar su patrimonio hidráulico: acequias, alquerías y el motor de San Sebastián.

Otros proyectos

Una situación que aseguran se está produciendo en otros municipios de l´Horta Sud como Aldaia, Picanya, Albal, Massanassa o Torrent a los que piden aprueben una moratoria de los proyectos. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, lamenta que se aprueben proyectos que van contra la vida.

Aseguran que en el caso de Alfafar hay más de 1.400 viviendas vacías y proponen como alternativa aprovechar los terrenos existentes e incluso adquirir casas en desuso en el centro de los municipios para poder generar nuevos bloques de viviendas.

El próximo domingo han convocado una limpieza en la Font Baixa y una asamblea abierta para que todos los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones.