Ceuta, el torero Esplá y valencianos de las selecciones de fútbol y rítmica, Alta Distinción por el 9 d'Octubre

El pleno del Consell ha acordado este miércoles conceder la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplá, a los futbolistas valencianos de la selección española de fútbol, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y a las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz.

El gobierno autonómico ha adoptado esta decisión durante la sesión extraordinaria que ha celebrado esta jornada, tras la ordinaria de esta semana y para decidir las distinciones y galardones que entrega la Generalitat con motivo de la celebración el próximo viernes del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Con el galardón concedido a Ceuta, la Generalitat quiere expresar a esta ciudad autónoma su "reconocimiento, afecto y su solidaridad" a un pueblo que, "incluso en los momentos más difíciles, mantiene su cohesión, fortaleza y mirada hacia el futuro".

Con la distinción dada al alicantino Luis Francisco Esplá, el gobierno valenciano quiere resaltar "la especial vinculación entre la tauromaquia y el mundo de las artes, encarnada en su figura a lo largo de toda su carrera", durante la cual también se licenció en Bellas Artes y ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura. De este modo, premia una "trayectoria multidisciplinar".

La distinción entregada a Ferran Torres y Alejandro Grimaldo resalta "sus recientes éxitos deportivos, fruto de su disciplina, esfuerzo y capacidad de superación" y su contribución a "potenciar la imagen de la Comunitat Valenciana" y remarca su participación en el éxito de la selección española de fútbol en la Copa del Mundo 2026.

Las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica Marina Cortelles Terribas y Lucía Muñoz Jaén, campeonas del mundo en 2026, reciben el reconocimiento de la Generalitat por "sus recientes éxitos deportivos --individuales y en equipo--, fruto de su disciplina, esfuerzo y capacidad de superación", así como por "potenciar la imagen de la Comunitat Valenciana".

Distinción de la Generalitat y Premio de las Letras

El Consell ha otorgado además la Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a Cristina Gallardo Gómez, integrante del Grupo de Intervención en Altura (GIA) de los Agentes Medioambientales de la Generalitat, para reconocer "su compromiso personal y profesional con la protección del medio natural". Esta bióloga, escaladora y agente medioambiental falleció en noviembre de 2025, a los 39 años, en acto de servicio mientras realizaba trabajos de conservación vertical en un acantilado de la cala de Moraia (Alicante).

Por otro lado, con el Premio de las Letras de la Generalitat este año al poeta Carlos Marzal se premia su labor creadora y como "uno de los principales representantes de la llamada 'poesía de la experiencia'.

La distinción honorífica de Ambaixador de la Comunitat Valenciana se ha otorgado al actor Enrique Arce Temple. Entre sus papeles más destacados se encuentra su personaje en la serie 'La Casa de Papel'; 'El Corazón del Guerrero', 'Che: Guerrilla', 'Rifkin's Festival', escrita y dirigida por Woody Allen, y series de televisión como 'El tiempo entre Costuras', 'L'Alqueria Blanca' o 'Periodistas.

Este reconocimiento se ha concedido también al Colegio del Arte Mayor de la Seda por "su contribución para dar a conocer la tradición y el esplendor del arte de la seda como una de las señas de identidad del pueblo valenciano".

Mérito empresarial y social

Además, la Generalitat ha dado este año sus distinciones al Mérito Empresarial y Social para Juan Perán, fundado de la empresa Pikolinos para reconocer "la determinación, el trabajo y la visión estratégica" que han hecho de esta firma "un referente de calidad y modelo de empresa familiar"; y a María Dolores Guillamón Fajardo, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, como "destacada empresaria vinculada a los sectores de la hostelería y la construcción y promoción".

El mismo título se ha dado a Vicente Giner, "figura clave en el impulso de la investigación y el desarrollo de nuevas variedades citrícolas, además de socio fundador del Club de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) y uno de los fundadores del proyecto empresarial Zumos Valencianos del Mediterráneo.

También reciben esa distinción Francisco Martínez, fundador de Embutidos Martínez por su trayectoria profesional, carácter emprendedor y por convertir "una pequeña empresa cárnica en una de las empresas de referencia nacional e internacional" del sector. A estos galardonados se suma la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia en "reconocimiento a los valores y la trayectoria centenaria de una empresa líder en el sector medioambiental, profunda e históricamente enraizada en la Comunitat Valenciana".

Mérito cultural, científico y deportivo

La Distinción al Mérito Cultural ha sido este año para el pintor Vicente Colom "por su sensibilidad artística para construir, a través del detalle, un universo imaginario como pintor, dibujante y grabador", y para Rafael Serrallet Gómez, "por su calidad artística para hacer de la guitarra clásica un instrumento al servicio de la solidaridad y el compromiso social".

A esta distinción se une la Asociación Cultural Caballistas de la Entrada de Toros de Segorbe por la conservación, transmisión y difusión "de una de las manifestaciones festivas de mayor tradición y singularidad de la Comunitat Valenciana" y por su "papel esencial" en la citada celebración.

El investigador médico Enrique de Madaria ha sido galardonado con la Distinción al Mérito Científico en "reconocimiento a la excelencia investigadora y dedicación asistencial para avanzar en la lucha contra la enfermedad".

La piragüista Bárbara Pardo ha sido galardonada con la Distinción al Mérito Deportivo por "sus méritos deportivos, fruto del esfuerzo y la capacidad de sacrificio". Y con la Distinción por Acciones en favor de la Igualdad se ha premiado a la Asociación Síndrome de Down de Valencia por "su sensibilidad social y esfuerzo para proporcionar escucha, cuidados, formación y oportunidades"; y a Mamás en Acción por su "esfuerzo para escuchar y dar afecto a menores en situación de desamparo, así como para promover su atención y crianza en entornos familiares".

Lluís Vives y Orden Jaume I

La Distinción Joan Lluis Vives ha sido la funcionaria de la Comisión Europea Clara Martínez Alberola "por el rigor en el trabajo y las responsabilidades asumidas a lo largo de su carrera profesional al servicio de la Unión Europea".

Además, el Consell ha concedido las Condecoraciones de la Orden de Jaume I el Conqueridor a la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes por su "vocación de servicio, atendiendo desinteresadamente las necesidades de los peregrinos a Lourdes", y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) "por la defensa de la agricultura mediterránea".