ASAMBLEA SINDICAL

CCOO PV reitera que ante cualquier agresión en los presupuestos irán a los tribunales

Este martes, PP y Vox han anunciado un acuerdo para aprobar a finales de julio en Les Corts los presupuestos autonómicos para 2026 que contemplarían recortes a los sindicatos.

Amparo Sánchez

Madrid |

Tras su asamblea Comisiones Obreras ha realizado una manifestación por el centro de Valencia.
Tras su asamblea Comisiones Obreras ha realizado una manifestación por el centro de Valencia. | Onda Cero

A falta de conocer cuales serán los términos de los presupuestos desde Comisiones Obreras recuerdan que estarán vigilantes ante la posible bajada que pueda producirse en la partida destinada a los sindicatos. La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reivindicado que los presupuestos de la Generalitat de 2026, que negocian PP y Vox, recojan la asignación a los sindicatos en compensación por su papel constitucional y el trabajo que desarrollan.

Su Secretaria General en la Comunitat Valenciana, Ana García, recuerda que VOX los tiene entre ceja y ceja pero les recuerda que tienen un papel constitucional.

Insiste en que les tendrán enfrente en caso de producirse alguna agresión a su trabajo y acudirán a los tribunales como ya han hecho los sindicatos en Castilla y León.

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