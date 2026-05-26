CCOO PV reitera que ante cualquier agresión en los presupuestos irán a los tribunales

A falta de conocer cuales serán los términos de los presupuestos desde Comisiones Obreras recuerdan que estarán vigilantes ante la posible bajada que pueda producirse en la partida destinada a los sindicatos. La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reivindicado que los presupuestos de la Generalitat de 2026, que negocian PP y Vox, recojan la asignación a los sindicatos en compensación por su papel constitucional y el trabajo que desarrollan.

Su Secretaria General en la Comunitat Valenciana, Ana García, recuerda que VOX los tiene entre ceja y ceja pero les recuerda que tienen un papel constitucional.

Insiste en que les tendrán enfrente en caso de producirse alguna agresión a su trabajo y acudirán a los tribunales como ya han hecho los sindicatos en Castilla y León.