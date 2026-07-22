El Ayuntamiento de Valencia seguirá buscando con la Fallas las mejor solución para la ofrenda

El Ayuntamiento de Valencia seguirá trabajando para conseguir un amplio consenso y que se pueda tener un tercer día de ofrenda durante las fallas con el objetivo de evitar que acabe a altas horas de la madrugada. Para que fuese aprobada eran necesario el voto favorable de los dos tercios de los presidentes asistentes y a pesar de que de los 327 votos emitidos, 203 fueron a favor la propuesta no prosperaba.

Recordar que la iniciativa contemplaba la reestructuración completa del desfile pasando de dos a tres días según la propuesta planteada. Ballester ha reiterado que seguirán trabajando para conseguir un amplio consenso.

Ha insistido en que a partir de ahora está abierto a lo que puedan proponer los presidentes de las fallas. Ha detallado que en los últimos tres años han desfilado entre seis mil y ocho mil falleros, y que si se mantiene esa progresión el tiempo óptimo para hacer la ofrenda sería de unas 42 horas.

Reacciones de la oposición

Sobre el rechazo a la propuesta se han referido los grupos de la oposición en el ayuntamiento. Según el concejal de Compromís Pere Fuset la propuesta carecía de informes, que no permitía valorar alternativas y que se ha querido aprobar sin dar tiempo a debatirla en los casals.

El secretario de Cultura Festiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Alejandro García, ha asegurado que el rechazo a la propuesta es la consecuencia directa de la “falta de diálogo y consenso” con el colectivo fallero.