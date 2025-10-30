El Ayuntamiento de València abre el plazo para solicitar las becas para los alumnos de 4 a 5 años

A partir de este viernes se podrán solicitar las ayudas de Cheque escolar y Beca comedor para el alumnado de 4 a 5 años de este curso impulsadas por el Ayuntamiento de Valencia. Estas ayudas, dotadas con un presupuesto inicial de 283.140 euros, están destinadas a sufragar los gastos de enseñanza y de alimentación en comedor escolar, hasta un máximo de 11 meses.

Se contemplan como gastos subvencionables en el caso del Cheque escolar, las cuotas de enseñanza o actividades educativas del curso; y en el caso de las Becas comedor, se incluyen las cuotas del servicio de comedor del curso. La concejala de Educación, Rocío Gil, reitera que estas ayudas son una apuesta por la conciliación de las familias.

Una vez cerrado el plazo, y tras la revisión de las solicitudes, se expondrán al público los listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas, y se establecerá un plazo de 10 días hábiles para que se presenten las alegaciones pertinentes, se subsanen las deficiencias o la falta de documentación requerida.