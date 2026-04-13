Las ayudas de la DANA de València, libres de IRPF en la Renta 2025

Las ayudas económicas aprobadas durante los últimos meses con motivo de la DANA de València volverán a estar exentas de tributar el IRPF en la declaración de la Renta 2025. Lo aclara ahora el Gobierno, desde donde explican que estarán libres de tributar tanto las ayudas suyas como las procedentes de la Generalitat y las de los ayuntamientos de las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre.

Se trata de una aclaración o puntualización que llega después de que algunas de las entidades de víctimas de la zona cero, entre ellas, la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, criticaran la inconcreción de las instituciones al respecto y mostraran sus dudas sobre si estas ayudas tributan o no en la declaración de la Renta 2025.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aprovecha para cargar contra la Generalitat por el "desajuste temporal" que ha habido con las deducciones específicamente valencianas en la Renta 2025. Cabe recordar que las casillas dedicadas a las desgravaciones por la práctica de deporte, salud y música se encuentran deshabilitadas y todavía no pueden aplicarse.

"Si quienes se dieron tanta prisa en anunciarlo se hubieran dado la misma prisa en poner el procedimiento en marcha de la manera reglada y que toca, hubiese sido todo más fácil", critica Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación. "En los próximos días estará a disposición, para que se lo puedan desgravar, los valencianos y las valencianas que tienen derecho a ello", adelanta la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.