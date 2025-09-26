El Gobierno pagará otros 5 millones en ayudas extraordinarias para agricultores y ganaderos afectados por la dana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará nuevos pagos por 4,68 millones de euros en ayudas extraordinarias para agricultores y ganaderos afectados por la dana.

En concreto, se trata de las subvenciones para cubrir el 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario, que percibirán otros 73 titulares más de explotaciones dañadas por 2,75 millones de euros, así como un abono de 1,9 millones de euros a 22 viveros.

De esta forma, son ya un total de 2.509 agricultores y ganaderos los beneficiarios de esta ayuda que se eleva ahora a 12,59 millones de euros.

El importe se reducirá en caso de que los titulares de las explotaciones hayan percibido otras ayudas para compensar las pérdidas.

Estas ayudas extraordinarias proceden de los fondos europeos con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea.

Por último, el Ministerio ha informado de que el listado de beneficiarios con sus correspondientes cantidades se encuentra disponible en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.