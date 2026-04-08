ECONOMÍA Y HACIENDA

La Renta 2025 arranca con incidencias en la Comunitat Valenciana: "Casilla inhabilitada"

Se trata, concretamente, de una problemática con los epígrafes dedicados a las deducciones autonómicas y que la Agencia Tributaria asegura, a través de la Conselleria de Hacienda, que está trabajando por resolverla "lo antes posible"

Ramón Pérez

València |

Imagen de la incidencia con la que ha empezado la campaña de la declaración de la Renta 2025 en la Comunitat Valenciana
Imagen de la incidencia con la que ha empezado la campaña de la declaración de la Renta 2025 en la Comunitat Valenciana | Onda Cero

Ya está aquí la campaña de la declaración de la Renta 2025. Los y las contribuyentes de la Comunitat Valenciana pueden tramitar su declaración a través de Internet o, si lo desean, esperar al inicio del periodo para la tramitación presencial. Se trata, en cualquier caso, de uno de los deberes fiscales más importantes de cualquier ciudadano en tanto que supone una obligación legal, evita posibles penalizaciones económicas futuras y, en el mejor de los casos, implica un reembolso para el contribuyente.

La campaña de la declaración de la Renta 2025 incluye novedades destacadas en la Comunitat Valenciana. Como ejemplos principales, la nueva deducción autonómica por la práctica de música o nuevos umbrales para las bonificaciones fiscales prexistentes de actividades deportivas y sanitarias. Una serie de novedades que, sin embargo, vienen provocando algunas incidencias técnicas desde el mismo inicio de la campaña de este año.

Más concretamente, las casillas correspondientes a las citadas deducciones autonómicas se encuentran temporalmente deshabilitadas. Al menos, en el momento de la redacción de esta información. Fuentes de la Conselleria de Hacienda explican a Onda Cero que el sistema de la Renta está todavía pendiente de adaptar esas casillas y que, por ello, se muestran deshabilitadas aunque la voluntad de la Agencia Tributaria, prosiguen desde Conselleria, es solucionarlo "lo antes posible".

Estas mismas fuentes aseguran a esta emisora de radio que no se trata de una problemática exclusiva de la Comunitat Valenciana puesto que otras autonomías como Castilla-La Mancha, que han aplicado igualmente cambios en sus deducciones fiscales durante el último año, vienen experimentando estos mismos problemas.

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