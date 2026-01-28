Pérez Llorca anuncia la ampliación de las deducciones fiscales sociales a las rentas medias que beneficiará a cerca de un millón de ciudadanos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado “la ampliación de las deducciones fiscales de carácter social a las rentas medias que va a beneficiar a cerca de un millón de ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

Así lo ha avanzado Pérez Llorca en el foro organizado por el diario ABC, presentado por el director del periódico, Julián Quirós, donde ha expuesto la acción de gobierno que está llevando a cabo la Generalitat.

El jefe del Consell ha explicado que con esta medida “300.000 nuevos contribuyentes podrán aplicarse la ampliación de estas desgravaciones por gastos en dentista, oculista, práctica deportiva, enfermedades raras y alzhéimer, entre otras”.

Se trata de una iniciativa con efecto retroactivo que continúa con la política de rebajas fiscales impulsada por el Consell para aliviar la carga tributaria de las familias valencianas y favorecer la cohesión social que se contrapone “al infierno fiscal de los ocho años de gobierno del Botànic”, ha señalado Pérez Llorca.

El president ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo valenciano por una administración que “baja impuestos pero recauda un 7,4% más, elimina la burocracia y da libertad a las familias, al tiempo que garantiza unos servicios públicos fuertes y sostenibles”.

Al respecto, ha hecho hincapié en una acción del Consell centrada en la mejora de la educación y la atención sanitaria, el descenso de impuestos, el refuerzo de los servicios sociales, la reducción de la burocracia en la administración y la reivindicación de una reforma justa del sistema de financiación, entre otros asuntos.

Normalidad y estabilidad institucional

El jefe del Consell ha recordado que se cumplen dos meses desde su investidura como president de la Generalitat, un proceso que ha calificado como “un ejemplo de normalidad democrática, al plantear un acuerdo abierto a todos los grupos parlamentarios, sin pactos previos ni negociaciones opacas, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y la continuidad del cambio iniciado tras las elecciones autonómicas de 2023”.

Por ello, ha asegurado que en estos 60 días la Comunitat Valenciana “ha recuperado la normalidad y la estabilidad institucional que nos permite seguir avanzando en el cambio útil que responda a las necesidades de los ciudadanos”.

Para el president, “la Comunitat Valenciana cuenta hoy con unos presupuestos aprobados hace menos de un año y una agenda política previsible que nos permite centrarnos en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

De este modo, ha puesto en valor que en estos dos meses ha mantenido una agenda basada en el “diálogo y los acuerdos frente a la polarización y los bloqueos”.

Así, ha hecho referencia al contacto con las asociaciones de las víctimas para “escucharlas y ponerme a su disposición”, las visitas a municipios de la zona cero de la DANA, la reunión con el presidente del Gobierno de España y encuentros con los agentes sociales y económicos y representantes del tejido productivo y sector primario, entre otras.

El cambio avanza

Durante su intervención, el president ha repasado alguna de las medidas que se están llevando a cabo en la Comunitat Valenciana como la aprobación del nuevo decreto de atención primaria con el objetivo de “mejorar y garantizar la atención sanitaria que merecen los ciudadanos”, además de destacar que “somos la autonomía que más ha reducido la lista de espera quirúrgicas en toda España”, en concreto en un 50%.

En materia de vivienda, Pérez Llorca ha puesto el foco en ayudar a los jóvenes y colectivos vulnerables con iniciativas como el Plan VIVE que “ha permitido poner en marcha 4.800 nuevas viviendas de protección pública frente a cero inmuebles del anterior Gobierno valenciano”. También ha recordado los avales a los jóvenes para acceder a la primera vivienda o la rebaja del 8% al 6% del impuesto de transmisiones patrimoniales y “hemos solicitado al Ejecutivo central a que reduzca el IVA de la vivienda”.

En el campo de la educación, el president ha reiterado el compromiso del Consell con la libertad educativa, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y de la matrícula universitaria gratis en el primer curso al aprobar todas las asignaturas.

En el área económica, el president ha destacado la rebaja de impuestos, como el de sucesiones y donaciones que han supuesto un ahorro de 220 millones a los ciudadanos. Asimismo, ha resaltado la aprobación de la segunda ley de simplificación administrativa que ha permitido la reducción o eliminación de 1.300 artículos de y 170 textos normativos “para hacer la administración más cercana y útil para la ciudadanía”.

Así, ha remarcado que la Comunitat Valenciana lidera la mayor reducción del paro del país y alcanza cifras récord de ocupación, con más de 2,47 millones de personas trabajando, además de remarca que “uno de cada dos empleos para jóvenes que se crea en España son en nuestra tierra”.

Por último, el máximo representante del Ejecutivo valenciano también ha puesto en valor su apuesta por la continuidad de la central nuclear de Cofrentes “para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico”, así como el apoyo a los regantes “frente a los recortes injustificados a los trasvases” y el respaldo al sector primario “en sus justas reivindicaciones frente a Mercosur”.