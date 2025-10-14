La Generalitat aprueba cuatro nuevas líneas de ayudas directas a los afectados por la DANA

La Generalitat destinará 108 millones de euros a un nuevo paquete de ayudas a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. Estas nuevas ayudas están destinadas a las familias con hijos en edad escolar; a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores; a familias acogedoras y a familias numerosas, monoparentales o con menores con discapacidad. Unas nuevas ayudas que según Mazón demuestran la voluntad política de la Generalitat con la reconstrucción.

Asegura el president que seguirán acompañando a las personas afectadas hasta que la reconstrucción sea completa y la normalidad sea real.

Cuatro líneas de ayudas

De la cuantía total que se destinará 100 millones de euros se entregarán de forma directa, en pagos de 500 euros por alumno o alumna, a las familias de 200.000 estudiantes. Una ayuda destinada a material escolar, libros y útiles educativos, sin distinción del tipo de centro en el que estudien, con el objetivo de hacer frente al gasto extraordinario que han tenido que abordar miles de familias en este inicio de curso escolar. El plazo para solicitar estas ayudas empezará el próximo 20 de octubre y estará abierto hasta el próximo 19 de noviembre.

También se han previsto ayudas para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores. En concreto se destinarán 600 euros para cada estudiante universitario o de enseñanzas artísticas superiores que resida en municipios afectados. El presupuesto para este segundo decreto es de tres millones de euros, que serán financiados íntegramente con fondos propios de la Generalitat y que se repartirán de acuerdo a informaciones que han facilitado las propias universidades. El plazo será de 15 días hábiles desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat y se prevé que beneficie a unos 5.000 estudiantes universitarios.

La tercera línea de ayudas tiene según el president un "significado profundamente humano", puesto que estarán dirigidas a las familias acogedoras. De esta forma el Consell reconoce su entrega con ayudas directas de hasta 6.000 euros para aquellas familias que acojan a cuatro o más menores.

En todos los casos no será necesario presentar ni justificar gasto alguno, el ingreso se realizará directamente en la cuenta de los beneficiarios, que ya son conocidos, por lo que no se solicitará dato alguno. Esta ayuda en un principio se concedió a 66 familias, pero ahora se amplía a 383, con un presupuesto que asciende a un millón de euros.

Un cuarto decreto aprobado por el Consell va dirigido a familias numerosas, monoparentales y vulnerables, especialmente aquellas que tienen hijos con discapacidad. En este caso la Generalitat destinará un presupuesto dotado con 3.584.000, de los cuales 2.832.000 se destinarán a familias numerosas y monoparentales y 752.000 a familias vulnerables con menores con discapacidad. En las familias vulnerables, con menores con capacidades especiales, la ayuda será de 2.000 euros y en las numerosas y monoparentales será de 1.000.