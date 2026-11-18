La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Valencia, entre las 20 horas de este miércoles y las 6 de la mañana del jueves, por viento del oeste con rachas máximas de 70 a 80 kilómetros por hora.

Además, habrá aviso amarillo en el interior de Alicante, entre las 6 y las 12 horas del jueves, por viento del oeste y noroeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Según Aemet, con el aviso amarillo se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico adverso.