Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán el 23 y 24 de febrero en la comisión de Les Corts

Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán los próximos días 23 y 24 de febrero en la comisión de investigación sobre la riada de Les Corts Valencianes, una vez ya iniciado el nuevo periodo de sesiones del parlamento valenciano.

En total, serán 10 comparecencias (nueve asociaciones y un particular), cinco cada día, en turnos de mañana y de tarde, que se organizarán por orden de registro de entrada de sus solicitudes. Las asociaciones dispondrán de una primera intervención de 22 minutos (los 15 habituales y los siete adicionales), y el particular únicamente los 15 fijados en el plan de trabajo, más la réplica.

El vicepresidente de la mesa de la comisión, Vicente Betoret (PP), ha explicado que las comparecencias se ordenarán por orden de registro de entrada de las solicitudes, para no tener que ordenarlo de ninguna otra manera, y ha confirmado que entre las 10 asociaciones están las dos mayoritarias la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O, pero también otras como Solo el pueblo salva al pueblo, SOS Desaparecidos o la Asociación Liberum.

Los grupos de la oposición celebran que las víctimas puedan, al fin, comparecer aunque critican que hayan tenido que pasar más de 15 meses para convocarlas. Una convocatoria que el síndic del Partido Socialista en Les Corts, José Muñoz, reivindica como propia. Dice que ha sido posible gracias a la presión ciudadana y la oposición de izquierdas. Desde Compromís su síndic Joan Baldoví considera que la cita con las víctimas llega muy tarde.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, asegura que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat.