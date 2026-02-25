El alcalde de Almussafes (PSPV-PSOE) insiste en su inocencia: "Campaña de falsedades"

LEER MÁS El alcalde de Almussafes denuncia por injurias a la mujer que le acusa de acoso sexual y laboral

El alcalde de Almussafes (Ribera Baixa), Toni González, del PSPV-PSOE, a quien una compañera del partido denunció por un presunto caso de abuso sexual, ha publicado una carta abierta con la que insiste en su inocencia. El primer edil de esta localidad asegura ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades", afirma González en esa misiva.

En este sentido, el munícipe socialista califica de "falsa" la denuncia de la militante del Partido Socialista contra él y avanza que llegará "hasta las últimas consecuencias", dice literalmente en esta carta abierta, para defender y confirmar que esta serie de acusaciones son, insiste Toni González en sus redes sociales, erróneas.

Fuentes del PSPV-PSOE recuerdan que el Comité de Garantías del partido abrió un expediente contra González "por amenaza velada, menospreciar a las víctimas y deslealtad" hacia el Partido Socialista.