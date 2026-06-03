Albalat avisa a Vox que ninguna persona vulnerable se quedará sin atención

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha advertido a Vox, tras exigir esta formación la prioridad nacional en el acceso a las ayudas de esta área, de que ninguna persona vulnerable en la Comunitat Valenciana se va a quedar sin atención porque, según ha argumentado, no es compatible con la humanidad que ha reiterado es lo que precisamente esperan los valencianos del Consell.

Por su parte la diputada de VOX Miriam Turiel ha reclamado aplicar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, puesto que ha dicho compartir la indignación de los dependientes que ven que no les llega la que a otros sí y ha apostado por apoyar a los inmigrantes en países de origen.

Partida Servicios Sociales

La Consellería de Servicios Sociales estará dotada en 2026 con 2731 millones de euros 144 más que el pasado año. Según ha explicado la consellera Elena Albalat, en la comisión de Les Corts, habrá más inversión social que nunca para reforzar el estado del bienestar. Ha destacado Albalat que en dependencia destinarán 1500 millones de euros al sistema para incrementar el número de personas atendidas.

Contempla también impulsar el apoyo a un plan de personas con discapacidad; un nuevo modelo residencial o incrementar las ayudas a personas vulnerables.

Partida Agricultura

La Consellería de Agricultura contará este año con un presupuesto ordinario de 392 millones de euros lo que supone un crecimiento de un 7% con respecto al del pasado año. En total gestionará más de 765 millones junto a sus organismos autónomos. Además contará con 67 millones 700.000 euros destinados a la recuperación post dana.

Según ha detallado el conseller Miguel Barrachina el presupuesto cuenta con doce líneas generales que permitirán seguir dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el president. Entre otras medidas destaca la subida de los seguros agrarios.

Ha reiterado que no hay tierras más productivas que las valencianas por lo que insiste seguirán trabajando para evitar el abandono de tierras favoreciendo las ayudas especialmente para jóvenes agricultores.