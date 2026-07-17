Benimaclet contará con un nuevo depósito de tormentas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado el proyecto técnico del depósito de tormentas en el entorno del PAI de Benimaclet. Contará con una inversión de 15 millones de euros, sufragado al 70% por el Ayuntamiento y al 30% por la promotora del PAI de Benimaclet.

El depósito tendrá capacidad para almacenar 7.200 metros cúbicos de aguas pluviales para retenerlas al inicio de los episodios de lluvias, con el fin de evitar vertidos contaminantes a las vías públicas y de la red de alcantarillado.

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha detallado la importancia de este proyecto.

El depósito, que almacenará estas aguas, permitirá separar los residuos sólidos y, una vez finalizado el episodio de lluvia, los bombeará de forma controlada a la depuradora para que sean tratados.

Con esta actuación se cumple con la normativa estatal y europea sobre vertidos en episodios de lluvia para intentar reducir al máximo la contaminación de las acequias y del mar.