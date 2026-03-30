La Generalitat invierte dos millones en rehabilitar la antigua estación del ‘Pont de Fusta’

La Generalitat, a través de la Consellería de Emergencias e Interior, ha adjudicado las obras de rehabilitación de la antigua estación del ‘trenet’ del ‘Pont de Fusta’ de València, que es la sede central de la policía autonómica. La adjudicación llega justo un año después de que el edificio fuera cerrado y sus agentes trasladados hasta que acaben las obras a unas instalaciones provisionales habilitadas en Feria Valencia.

Los trabajos costarán dos millones de euros y han sido adjudicados a la empresa Llop Proyectos Integrales. El plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

La intervención pretende mejorar la funcionalidad de esta antigua estación del “trenet” y el estado de determinados espacios como los aseos y vestuarios de la planta baja, el salón de actos y el aula de formación. También está previsto sustituir la carpintería de las fachadas y la rehabilitación de éstas para resolver los problemas de estanqueidad y habitabilidad que presentan. Igualmente, se renovará la climatización y la instalación eléctrica con el fin de mejorar la eficiencia energética del edificio. Además, en la sala de conferencias se rehabilitará el pavimento hexagonal y la cenefa de piezas de mosaico originales que la decoran.

La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat tiene su sede central en la antigua estación de Pont de Fusta desde su creación en 1998. En 2013 la policía autonómica abrió una segunda comisaría en la ciudad de València, en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, donde trabajan los grupos especializados en medio ambiente, menores y patrimonio histórico-artístico.

Edificio protegido

La antigua estación de Pont de Fusta es un edificio singular con nivel 2 de protección por sus valores patrimoniales y artísticos. Desde 1888 hasta 1995 fue la estación cabecera de la zona norte del ‘trenet’ (ferrocarril de vía estrecha) de Valencia. En la actualidad la playa de vías situada frente a ella es una estación de la línea 4 de Metrovalencia que fue inaugurada en 1994.

El inmueble fue diseñado por el arquitecto Joaquín María Belda y toma su nombre de la antigua pasarela de madera sobre el cauce del Turia situada a su altura. El edificio tiene tres plantas con numerosos ventanales y en el vestíbulo de la antigua estación, donde estaban las taquillas, hasta mitad paredes hay adornos con azulejos típicos valencianos.