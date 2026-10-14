La acampada de Valencia continuará por el momento de manera indefinida en la Plaza del Ayuntamiento

La acampada de Valencia en defensa del derecho a una vivienda digna alcanza este miércoles su duodécimo día en la Plaza del Ayuntamiento. Desde la organización están centrando sus esfuerzos en trasladarle al ayuntamiento un documento con sus reivindicaciones a pesar de que aseguran que la comunicación con el gobierno municipal está siendo complicada.

Pero no sólo quieren seguir reclamando cambios en materia de vivienda al Ayuntamiento de Valencia si no a todas las administraciones. Rafa Mejías, portavoz de la Acampada, reitera que son necesarias soluciones urgentes.

Unas seiscientas tiendas siguen instaladas en la plaza junto a unas mil personas que permanecen diariamente rotando con otras con el objetivo de dar continuidad a esta medida reivindicativa. Ante las lluvias que se anuncian de cara al fin de semana piden a los ciudadanos que colaboren aportando toldos o sacos de arena entre otros elementos que precisan para protegerse.

De cara a las próximas semanas cuando está previsto que comience el montaje de la iluminación navideña en Valencia el portavoz de la Acampada reitera que están abiertos a hablar con el ayuntamiento con el objetivo de favorecer los trabajos.