El Levante y el Elche cierran este lunes en el Ciutat de València la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports en un duelo autonómico decisivo en la lucha por salir de la zona de descenso, en la que ambos están ahora inmersos tras el triunfo del Valencia.

El Levante llega en un momento delicado, después de dos derrotas y un empate y el sofocón de hace diez días ante el Tarancón en la Copa del Rey, ya que venció en la prórroga por 1-2 a un rival de Tercera RFEF.

El entrenador del Levante, Luís Castro, ha recuperado a Manu Sánchez, que se perdió los dos últimos compromisos ligueros por una lesión muscular, y, en principio, el lateral izquierdo recuperará su puesto en la zaga. También Dela podría volver al once inicial.

Una de las incógnitas del plan de Castro es saber si apostará por dos atacantes, con la alternativa de Ratkov, que marcó en Copa, o se decide por jugar únicamente con Iván Romero en la punta del ataque.

Castro explicó en la rueda de prensa previa al encuentro que cuenta con todos los jugadores de la plantilla, si bien puntualizó que algún jugador no está al cien por ciento a nivel físico.

El Elche confía en su buena dinámica como visitante para dejar atrás el sabor amargo de sus dos últimos partidos como local, ante Valencia y Betis, en los que el equipo de Martín Anselmi mereció un mejor resultado.

El Elche no podrá contar para este encuentro con los lesionados Marc Aguado, Yago de Santiago y Adam Boayar. La principal duda es la del francés Thomas Lemar, que podría regresar a la convocatoria tras varias semanas alejado del equipo por una lesión muscular.

Gonzalo Villar y Buba Sangaré, bajas por lesión ante el Betis, han entrenado con normalidad durante la semana y estarán a disposición del entrenador. El chileno Lucas Cepeda y el israelí Roy Revivo también estarán disponibles después de regresar en buenas condiciones de sus compromisos con sus respectivas selecciones durante el último parón de la competición.

Anselmi volverá a introducir cambios en la alineación con la recuperación de Gonzalo Villar y Sangaré, mientras que Fer Niño, máximo goleador del equipo, se mantendrá como principal referencia ofensiva.

Alineaciones probables:

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Dani Requena, Brugué, Thiago e Iván Romero.

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Diangana, Valera; Fer Niño.

Árbitro: (Por designar)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 21:00 horas.