Sonsoles Ónega: "La realidad siempre nutre las mejores historias"

Tras convertirse en la autora más vendida de 2024 con Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023, la periodista, presentadora y escritora Sonsoles Ónega vuelve con una gran historia de amor y con un emocionante homenaje a las mujeres anónimas que dedicaron su vida a escribir.

Llevará tu nombre

Llevará tu nombre es el nombre de su nueva novela, que publicó el pasado 25 de febrero, tras vender 500.000 ejemplares de la anterior, y del que nos cuenta los detalles este miércoles en Más de Uno Valencia.

1882

En esta nueva obra Ónega reconstruye el pulso social, moral y político de la España de finales del siglo XIX, un país atrapado entre la tradición y la modernidad.

Sin perder el rigor histórico, con un estilo evocador y lleno de emoción, la comunicadora presenta una protagonista que se enfrenta a su propia vida y encuentra en la creación “redención, escudo y cura”.