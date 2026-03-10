La conspiración lunar: por qué algunos aún dudan de que el ser humano llegara a la Luna

Más de 50 años después del histórico alunizaje del Apollo 11 en 1969, aún persiste la llamada “conspiración lunar”, que sostiene que la llegada del ser humano a la Luna fue un montaje. Esta teoría comenzó a difundirse en 1976 con el libro "We Never Went to the Moon" de Bill Kaysing, y se apoya en supuestas anomalías de las imágenes de las misiones, como la bandera que parece moverse o la ausencia de estrellas en las fotografías.

Sin embargo, tal y como analiza este lunes en el espacio Pasaporte al Universo de Más de Uno Valencia Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), estas afirmaciones tienen explicaciones científicas sencillas. La bandera se movía por las vibraciones al colocar el mástil y por la barra horizontal que la mantenía extendida, no por el viento, ya que en la Luna no hay atmósfera. Las estrellas no aparecen en las fotos porque las cámaras estaban configuradas para captar la superficie lunar iluminada por el Sol, lo que impedía registrar objetos mucho más débiles como las estrellas.

Otras pruebas

Además, tal y como explica el experto, existen numerosas evidencias de que el ser humano sí llegó a la Luna: los retroreflectores láser instalados allí, que todavía se usan para medir la distancia entre la Tierra y la Luna; los más de 380 kilos de rocas lunares traídos por las misiones; y el seguimiento independiente de las naves por observatorios de distintos países.

Seis misiones y doce astronautas

Entre 1969 y 1972, seis misiones del programa Apollo lograron alunizar y doce astronautas caminaron sobre la superficie lunar, mientras que el programa Artemis pretende llevar de nuevo a la humanidad al satélite en los próximos años.