El fundador de Sesderma impulsa una nueva división de negocio centrada en la longevidad

La longevidad se ha convertido en uno de los grandes retos de la medicina del siglo XXI. En este contexto, el dermatólogo e investigador Dr. Gabriel Serrano, fundador del grupo Sesderma y Mediderma, impulsa una nueva línea de trabajo centrada en comprender y optimizar los procesos biológicos del envejecimiento. Tras más de cinco décadas dedicadas al estudio de la piel, el especialista dirige ahora su investigación hacia la salud celular, la energía metabólica y la prevención como pilares de una longevidad saludable.

Doctor en Medicina cum laude por la Universidad de Valencia y jefe clínico de Dermatología durante más de 25 años, el Dr. Serrano fundó en 1989 Sesderma y Mediderma, introduciendo la nanotecnología liposomal en la dermatología clínica y en la dermocosmética científica. Actualmente impulsa una nueva etapa basada en la integración de dermatología, exosomas, bioenergía celular y fotobiomodulación dentro de un modelo estructurado de ciencia regenerativa y medicina de la longevidad.

Bajo esta visión, la longevidad no se aborda únicamente desde la estética o el anti-aging tradicional, sino desde la optimización de la función mitocondrial, la comunicación celular, la modulación inflamatoria y la prevención de los procesos asociados al envejecimiento biológico. “El objetivo no es solo mejorar la piel, sino potenciar la vitalidad, la claridad mental, la calidad del descanso y la energía diaria, factores que hoy forman parte de la nueva definición de belleza”, explica el Dr. Serrano.

Un centro pionero en longevidad y medicina regenerativa

Esta visión de la longevidad se materializa en un nuevo proyecto impulsado por el Dr. Gabriel Serrano. Reverse Age & Longevity Center abrirá en Valencia en 2026 y nace con el objetivo de integrar diferentes disciplinas médicas para abordar la longevidad desde una perspectiva global.

Ubicado en la calle Grabador Esteve y bajo su dirección médica, el centro desarrollará un modelo asistencial moderno, riguroso y basado en la evidencia científica, orientado a ofrecer soluciones avanzadas en medicina preventiva, regenerativa y programas personalizados de longevidad.

Reverse Age & Longevity Center integrará dermatología avanzada, neuroestimulación cerebral, bioenergía celular, nutrición funcional y tecnologías regenerativas de última generación en protocolos médicos personalizados orientados a optimizar los procesos biológicos del envejecimiento y mejorar la calidad de vida.

El centro contará con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en medicina preventiva, regenerativa, nutrición, neurología funcional y optimización física. Su modelo asistencial se estructurará en diferentes áreas que abarcan el diagnóstico avanzado, la prevención, la regeneración celular, la optimización física y mental, así como el acompañamiento en estilo de vida y hábitos saludables, con el objetivo de ofrecer un enfoque integral y personalizado de la longevidad.

Este modelo colaborativo permitirá diseñar planes completamente personalizados que integren diagnóstico médico, tratamiento clínico, rehabilitación funcional, prevención y mejora de hábitos saludables.

Entre las tecnologías que formarán parte del proyecto, tras una significativa inversión en tecnología médica de vanguardia, destacan:

Protocolos basados en exosomas y comunicación celular avanzada .

. Plataformas avanzadas de bioestimulación cutánea , como EXION de BTL, que combinan radiofrecuencia y ultrasonido dirigido para estimular de forma no invasiva la producción natural de ácido hialurónico, colágeno y elastina, mejorando la firmeza, hidratación y calidad de la piel.

, como EXION de BTL, que combinan radiofrecuencia y ultrasonido dirigido para estimular de forma no invasiva la producción natural de ácido hialurónico, colágeno y elastina, mejorando la firmeza, hidratación y calidad de la piel. Tecnologías de estimulación cerebral no invasiva , como EXOMIND de BTL, basadas en estimulación magnética transcraneal, orientadas a mejorar el bienestar mental, la gestión del estrés, la calidad del sueño y la energía, factores cada vez más vinculados al envejecimiento saludable.

, como EXOMIND de BTL, basadas en estimulación magnética transcraneal, orientadas a mejorar el bienestar mental, la gestión del estrés, la calidad del sueño y la energía, factores cada vez más vinculados al envejecimiento saludable. Casco de fotobiomodulación cerebral, como Neuronic , una tecnología basada en estimulación lumínica que puede contribuir a la salud cerebral, favorecer la concentración y la claridad mental, mejorar la calidad del sueño y apoyar procesos de recuperación y manejo de la ansiedad.

, una tecnología basada en estimulación lumínica que puede contribuir a la salud cerebral, favorecer la concentración y la claridad mental, mejorar la calidad del sueño y apoyar procesos de recuperación y manejo de la ansiedad. Sistemas avanzados de fortalecimiento del suelo pélvico , como EMSELLA de BTL, que utilizan estimulación electromagnética de alta intensidad para mejorar la salud pélvica, la continencia urinaria y el bienestar íntimo, contribuyendo a la calidad de vida y al envejecimiento activo.

, como EMSELLA de BTL, que utilizan estimulación electromagnética de alta intensidad para mejorar la salud pélvica, la continencia urinaria y el bienestar íntimo, contribuyendo a la calidad de vida y al envejecimiento activo. Sistemas de equilibrio y alineamiento glandular, como Equilios, orientados a favorecer el equilibrio neuroendocrino y apoyar el funcionamiento armónico del organismo dentro de un enfoque integral de bienestar y longevidad.

como Equilios, orientados a favorecer el equilibrio neuroendocrino y apoyar el funcionamiento armónico del organismo dentro de un enfoque integral de bienestar y longevidad. Detección de minerales y metales pesados, como Oligocheck, que es una prueba avanzada que permite analizar el equilibrio de minerales y oligoelementos en el organismo, así como detectar la posible presencia de metales pesados.

Los nuevos protocolos incluirán evaluaciones profundas del estilo de vida, biomarcadores y estrategias personalizadas que combinan ciencia avanzada con hábitos saludables. Alimentación consciente, manejo del estrés, optimización celular y tecnologías regenerativas convergen en una misma filosofía: vivir más años, pero, sobre todo, vivirlos mejor.

Para el Dr. Serrano, el futuro de la belleza pasa por un cambio de mentalidad: “No se trata de luchar contra la edad, sino de optimizar nuestros procesos biológicos para vivir más tiempo con calidad, energía y bienestar”.

Una estrategia con proyección internacional

El proyecto se enmarca en la expansión internacional del grupo, que en enero de 2026 formalizó una alianza global exclusiva a diez años con un centro estadounidense de referencia en bioterapéuticos regenerativos.

El acuerdo permitirá integrar nanotecnología avanzada y plataformas regenerativas de última generación basadas en exosomas y biológicos naturales, elevando los estándares de biodisponibilidad, precisión y reproducibilidad clínica.

Además de Valencia, el grupo prevé desarrollar este concepto en Madrid, Dubái y Doha, Bogotá, Shanghái, Bayahibe, Punta cana y Santo Domingo consolidando una red internacional orientada a la medicina de precisión, la prevención avanzada y la longevidad.

Con este proyecto, Valencia refuerza su posicionamiento como ciudad emergente en el ámbito de la salud avanzada y la biotecnología aplicada al envejecimiento saludable. “El futuro de la medicina no pasa por tratar síntomas de forma aislada, sino por intervenir de manera integral sobre la célula, el cerebro, las glándulas y la piel”, concluye el Dr. Serrano.