Cultura

Martín Torres, el médico de urgencias que debuta en la literatura con un thriller inspirado en casos reales

Torres presenta La enfermera, una novela que mezcla asesinatos, corrupción y secretos hospitalarios y que pone el foco en la violencia y el desgaste emocional que sufren los profesionales sanitarios

ondacero.es

Valencia |

Martín Torres

Las urgencias de un hospital esconden historias que van mucho más allá de lo que vemos como pacientes. Martín Torres, médico de urgencias, conoce bien esa realidad y ha decidido llevarla a la literatura con "La enfermera", su primera novela, un thriller ambientado en un hospital de San Sebastián e inspirado, entre otros elementos, en un caso real de tráfico ilegal de medicamentos.

Este martes en Más de Uno Valencia hablamos con el autor sobre los secretos que se esconden tras las puertas del hospital y de un libro que lleva ya siete ediciones publicadas en unos pocos meses de vida.

Martín Torres en Onda Cero Valencia.
Martín Torres en Onda Cero Valencia. | Onda Cero Valencia
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