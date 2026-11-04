Gestores administrativos: las claves para evitar problemas al comprar un coche y realizar trámites de tráfico

Comprar un coche de segunda mano exige algo más que revisar su estado mecánico. Antes de entregar una señal o cerrar la operación, es fundamental comprobar su situación administrativa. Así lo ha explicado José Galbis, vicesecretario de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia, en Más de Uno Valencia. Entre sus recomendaciones, solicitar un informe de la DGT para verificar la titularidad, la ITV y posibles cargas, como una reserva de dominio que puede seguir inscrita incluso después de haber terminado de pagar la financiación.

Novedades para los conductores

Galbis también aborda una de las novedades para los conductores en 2026: la baliza V16 conectada. Desde el 1 de enero es obligatoria para señalizar inmovilizaciones en los vehículos afectados, pero no sirve cualquier dispositivo. Es necesario que esté conectado y certificado, por lo que Galbis recomienda comprobar que la marca y el modelo figuran en el listado oficial de la DGT.

¿Por qué contar con un gestor?

El valenciano también destaca el papel de los gestores administrativos colegiados en un momento en el que cada vez más trámites se realizan por internet. Su labor va más allá de presentar documentación: asesoran, revisan cada caso, detectan posibles incidencias y acompañan al ciudadano durante todo el proceso. Un respaldo profesional especialmente útil para evitar problemas y hacer con garantías cualquier gestión relacionada con nuestro vehículo.