Villajoyosa convoca ayudas para familias con menores hasta 18 años que necesiten tratamientos específicos de estimulación o apoyo al desarrollo

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad de Villajoyosa convoca de nuevo las ayudas económicas destinadas a las familias con hijos e hijas menores de 18 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2026) con necesidades específicas diagnosticadas que precisen tratamientos específicos de estimulación o apoyo al desarrollo.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, explicó que “estas prestaciones están destinadas a la atención integral, la salud funcional, desarrollo y la autonomía personal de los menores, sufragando servicios, intervenciones y terapias especializadas de carácter socio-sanitario”.

El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy hasta el 20 de noviembre de 2026. Las ayudas se conceden conforme al Reglamento de Prestaciones Económicas Individualizadas del Ayuntamiento de Villajoyosa (BOP nº 201, de 21/10/2022).

Las ayudas financiarán gastos en dos grandes áreas de actuación: salud, terapias y bienestar personal, donde se incluye fisioterapia y rehabilitación funcional, terapia ocupacional, integración sensorial, atención psicológica o psicoterapia clínica, así como intervenciones complementarias acreditadas como hidroterapia y musicoterapia adaptada; o de ocio inclusivo, deporte y participación social, dirigido a favorecer la inclusión comunitaria fuera del ámbito escolar, abarcando actividades deportivas adaptadas, natación terapéutica y talleres artísticos, musicales o creativos inclusivos.

La concejala del Servicios Sociales e Igualdad explicó que “podrán solicitar la ayuda las familias que cumplan los requisitos”. Estos son: tener hijos o hijas con hasta 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026; empadronados/as en Villajoyosa; contar con un diagnóstico médico, psicológico o educativo que justifique la necesidad del tratamiento; y estar recibiendo o tener previsto recibir tratamientos de estimulación o apoyo terapéutico en centros o por profesionales acreditados.

Las familias interesadas deberán acudir al Registro General del Departamento de Servicios Sociales, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. El mismo día de la presentación de la documentación, se llevará a cabo una entrevista técnica con el profesional de referencia para valorar la situación sociofamiliar e idoneidad del recurso