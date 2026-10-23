Nueva acera en ejecución para favorecer la movilidad peatonal desde las urbanizaciones al bulevar comercial de Finestrat

La nueva acera ya se está pavimentando junto a la carretera CV-767, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en una zona que actualmente carece de acera adecuada en sentido Cala, entre las urbanizaciones y el Bulevar comercial.

“Con esta intervención seguimos trabajando en la mejora de las infraestructuras viarias y peatonales, con especial atención a la seguridad, la accesibilidad y la creación de espacios que permitan desplazarse a pie en condiciones adecuadas”, explicó la Alcaldesa, Nati Algado, en su visita al área de actuación junto al concejal de Obras, Guillermo Lloret y el Ingeniero de Obra civil, Óscar Llorca. “De esta manera, estamos consiguiendo conectar y vertebrar los diferentes núcleos de población desde La Cala, pasando por el Bulevar hasta las urbanizaciones y casco histórico, tanto con acera como con carril bici, fomentando así la movilidad sostenible en toda la localidad”.

La longitud aproximada de la nueva acera es 340 metros y 2,60 metros de ancho. En sentido Cala está situada en el margen derecho de la carretera, entre los puntos kilométricos 5+010 y 5+350. En el margen izquierdo, sentido Cala, ya existe acera para tránsito peatonal.

El presupuesto asciende a 96.758,62€, aportados íntegramente desde el Ayuntamiento, y está prevista su finalización para el próximo mes de noviembre.

Más seguridad y accesibilidad para los peatones

La nueva infraestructura en ejecución permitirá separar el tránsito peatonal del tráfico rodado, mejorando las condiciones de seguridad para quienes se desplazan a pie por este tramo de la CV-767.

Además, la actuación da continuidad a otros tramos de acera ya ejecutados, contribuyendo a completar la red peatonal existente y a adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales de movilidad y al desarrollo urbanístico de la localidad.