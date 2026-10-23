Obras

Nueva acera en ejecución para favorecer la movilidad peatonal desde las urbanizaciones al bulevar comercial de Finestrat

En marcha las obras de ejecución de una acera nueva entre la conocida como “rotonda de las cabras” y el vial de acceso a la urbanización Terra Marina.

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Nueva acera en ejecución para favorecer la movilidad peatonal desde las urbanizaciones al bulevar comercial de Finestrat
Nueva acera en ejecución para favorecer la movilidad peatonal desde las urbanizaciones al bulevar comercial de Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

La nueva acera ya se está pavimentando junto a la carretera CV-767, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en una zona que actualmente carece de acera adecuada en sentido Cala, entre las urbanizaciones y el Bulevar comercial.

“Con esta intervención seguimos trabajando en la mejora de las infraestructuras viarias y peatonales, con especial atención a la seguridad, la accesibilidad y la creación de espacios que permitan desplazarse a pie en condiciones adecuadas”, explicó la Alcaldesa, Nati Algado, en su visita al área de actuación junto al concejal de Obras, Guillermo Lloret y el Ingeniero de Obra civil, Óscar Llorca. “De esta manera, estamos consiguiendo conectar y vertebrar los diferentes núcleos de población desde La Cala, pasando por el Bulevar hasta las urbanizaciones y casco histórico, tanto con acera como con carril bici, fomentando así la movilidad sostenible en toda la localidad”.

La longitud aproximada de la nueva acera es 340 metros y 2,60 metros de ancho. En sentido Cala está situada en el margen derecho de la carretera, entre los puntos kilométricos 5+010 y 5+350. En el margen izquierdo, sentido Cala, ya existe acera para tránsito peatonal.

El presupuesto asciende a 96.758,62€, aportados íntegramente desde el Ayuntamiento, y está prevista su finalización para el próximo mes de noviembre.

Más seguridad y accesibilidad para los peatones

La nueva infraestructura en ejecución permitirá separar el tránsito peatonal del tráfico rodado, mejorando las condiciones de seguridad para quienes se desplazan a pie por este tramo de la CV-767.

Además, la actuación da continuidad a otros tramos de acera ya ejecutados, contribuyendo a completar la red peatonal existente y a adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales de movilidad y al desarrollo urbanístico de la localidad.

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