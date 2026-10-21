Benidorm testa en la avenida Montecarlo farolas que incorporan un tratamiento anticorrosivo frente al orín de perro

El Ayuntamiento de Benidorm va a testar en la avenida de Montecarlo un modelo de farolas que incorporan un tratamiento anticorrosivo frente al orín de perro. Así lo ha avanzado hoy el concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, tras comprobar junto al alcalde, Toni Pérez, el desarrollo y avance de las obras de renovación de la avenida, donde ya se han instalado las primeras farolas de este tipo.

Según ha detallado el edil, las nuevas farolas de Montecarlo “son las primeras de la ciudad dotadas con este tratamiento”, que consiste en revestir con un líquido de protección el tramo de 1,2 metros más próximo a la base de la farola. Este líquido especial hace que “el orín deslice y no quede en la farola, aumentando así su durabilidad”. González de Zárate ha precisado que “en función de la respuesta y resultado que ofrezca este tratamiento -ha avanzado-, lo iremos implementando de forma progresiva en el resto de la ciudad conforme se vaya renovando el mobiliario urbano”.

El edil ha avanzado que en las próximas semanas se empezará a instalar el resto del mobiliario, como bancos y papeleras, y “antes de las Fiestas Mayores Patronales comenzará la plantación de arbolado en la acera derecha de la avenida”, la más próxima a la avenida Ametlla del Mar; una acera que ya está prácticamente pavimentada en su totalidad y que previsiblemente se abrirá al tránsito peatonal la próxima semana.

Siguiendo el desarrollo de las obras, González de Zárate ha precisado que “estamos trabajando ya en la acera izquierda” y “solo quedan dos cruces en los que actuar”. En uno de ellos, el de la calle Viena, “vamos a adentrarnos unos 30 metros en esa vía para resolver un problema de accesibilidad y seguridad peatonal, mediante la instalación de una barandilla y el cambio del pavimento también en ese tramo”.

Detalles de la obra

La intervención en la avenida Montecarlo comprende cerca de 500 metros lineales. Los trabajos actuales son una continuación de los que ya finalizaron hace más de un año en el tramo entre las calles París y Roma. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros, se financia íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas y contempla la renovación de todas las infraestructuras hidráulicas, que acumulan cuatro décadas en servicio, de las aceras, de la iluminación y de todo el mobiliario.

Esta remodelación integral mejorará sustancialmente los problemas de inundaciones o acumulación de aguas en episodios de fuertes lluvias, ya que la nueva red de pluviales multiplicará la capacidad de recogida en Montecarlo evitando la llegada del agua a las calles colindantes y a Ametlla del Mar.

Además, dentro del proyecto, se está implantando una red de agua regenerada para el arbolado vial y para que las comunidades puedan optar por esta fuente para el riego de sus jardines y zonas verdes.