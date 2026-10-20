Benidorm cierra la primera quincena de octubre con una ocupación hotelera que roza el 90%

La capital turística de la Costa Blanca arranca el mes de octubre exhibiendo una notable resistencia en sus índices de ocupación, cerrando la primera quincena con un 89,8% de sus plazas cubiertas. Este volumen de actividad demuestra que el destino sigue siendo un imán de primer nivel incluso superada la temporada estival.

En el análisis de las procedencias, se observa un cambio de liderazgo significativo: el mercado británico toma el testigo y se posiciona como el principal motor del destino, acaparando el 45,2% del volumen total de turistas. Por su parte, el cliente de origen nacional pasa a la segunda posición, representando el 34,8% de las pernoctaciones. A una distancia considerable, completan el mapa internacional los visitantes de Países Bajos (3,5%), Bélgica (3,2%) e Irlanda (2,7%).

Al desglosar la demanda por tipo de alojamiento, la gama de dos estrellas da la sorpresa al liderar la ocupación con un 92%. Los hoteles de tres estrellas le siguen muy de cerca con un destacable 91,1%, mientras que los establecimientos de cuatro estrellas logran un 89,5% de ocupación.

Las perspectivas para el segundo tramo de octubre se mantienen muy optimistas, ya que los hoteles de la ciudad cuentan con un 84,2% de reservas confirmadas (on the books), lo que garantiza la prolongación de una actividad turística vigorosa.