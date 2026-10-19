La lluvia deja registros destacados en la Marina Baixa en una jornada marcada por las alertas

La lluvia sigue siendo la protagonista en la Marina Baixa. Entre los municipios que afectados por la lluvia que han tenido que suspender las clases se encuentra Callosa d'en Sarrià y Altea, así como algunos del interior, debido a la alerta roja que salto ayer en un aviso enviado a través del sistema ES-Alert donde advertían a la población de la intensidad de las precipitaciones y de la posibilidad de inundaciones.

En cuanto a los registros, Callosa d’en Sarrià encabeza los datos con 78 litros por metro cuadrado, seguida de Confrides, con 76,7, y Benimantell, con 71,6 y Altea-Miramar, los 50. Entre las cantidades más bajas aparecen Orxeta, con 28 litros, y Relleu, con 30.

Los embalses de Guadalest y Amadorio

La evolución de las precipitaciones vuelve a situar el foco sobre los recursos hídricos de la comarca. El embalse de Guadalest cuenta con un volumen embalsado de 3, frente a una capacidad de 13, mientras que el de Amadorio registra 4, con una capacidad de 16.

Más allá de las cifras, el episodio de lluvias ha dejado imágenes llamativas, una de ellas es la de la Font de la Favara, en La Nucía, que ha recuperado fuerza con las precipitaciones acumuladas durante el fin de semana.

Las temperaturas también reflejan un ambiente más fresco. En el litoral, las máximas rondan los 24 grados y las mínimas se sitúan en torno a los 17, mientras que en el interior se esperan valores más bajos, con máximas de unos 20 grados y mínimas próximas a los 13.

De cara a las próximas horas, habrá que seguir la evolución de las precipitaciones y las actualizaciones de los organismos oficiales.