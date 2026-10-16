El PSPV-PSOE denuncia que las 112 nuevas camas anunciadas por el PP para el Hospital de la Marina Baixa siguen sin tener preparada su licitación

La secretaria general del PSPV-PSOE de la Marina Baixa y portavoz adjunta en Les Corts, Mayte García, ha denunciado que el anuncio reiterado del Consell sobre las 112 nuevas camas del Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa carece, a día de hoy, de respaldo administrativo suficiente para hacerse realidad. Según ha desvelado en una entrevista en Onda Cero, la Conselleria de Sanidad ni siquiera tiene preparada la licitación de las actuaciones necesarias para habilitar estas nuevas plazas hospitalarias.

García ha advertido de que el PP está convirtiendo la ampliación del hospital comarcal en una sucesión de anuncios que no se traducen en avances reales, mientras sigue pendiente buena parte de un proyecto que el Gobierno socialista de Ximo Puig dejó licitado y en marcha con una inversión de 57 millones de euros.

“El PP está retrasando una ampliación que llevaba dos décadas esperando y que solo fue posible gracias al Gobierno socialista. Desde entonces, hemos asistido a sucesivos anuncios, modificaciones y promesas de incremento presupuestario, pero la realidad es que las obras siguen sin estar terminadas y ahora descubrimos que ni siquiera está preparada la licitación de las nuevas actuaciones”, ha señalado. El proyecto impulsado por el anterior Consell contemplaba la construcción de un nuevo edificio conectado con el hospital existente, con el objetivo de duplicar el espacio asistencial. Las obras debían haber concluido a finales de 2025, pero los retrasos y las modificaciones impuestas por el PP han impedido cumplir los plazos previstos.

Desde 2024, el PP está vendiendo nuevas actuaciones, sin embargo, según la información conocida por el PSPV-PSOE en Les Corts, la Conselleria no tiene lista ni la redacción de los pliegos para licitar el contrato de las obras de adecuación de la segunda planta y ampliación del Hospital Marina Baixa, en las que se contempla la capacidad para 112 camas adicionales, que no las veremos ni para elecciones. A la demora en las actuaciones se suma otro problema: la Conselleria tampoco dispone de una previsión definida del personal necesario para poner en funcionamiento las nuevas áreas asistenciales y atender a los pacientes que ocuparían esas 112 camas, según la información recabada por el PSPV-PSOE en Les Corts. “Si ya tenemos problemas de personal y puestos que siguen sin cubrirse, además de las deficiencias que se vienen denunciando en el hospital, la Conselleria debe explicar de dónde piensa sacar los recursos humanos necesarios para poner en marcha la ampliación”, ha reclamado García.