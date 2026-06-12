Benidorm abre el lunes el desvío provisional de la variante de la N-332 para iniciar la rotonda norte del ‘Vial Discotecas’

El alcalde ha lamentado que “el Ministerio nos obliga a hacer este vial con nuestros recursos, a pesar de que es una obra que le correspondería hacer a ellos”

El tráfico de la circunvalación de la N-332 a su paso por Benidorm se verá modificado a partir de este próximo lunes con la apertura de un desvío provisional, con un carril por cada sentido de circulación. El motivo de esta modificación es el inicio de la construcción de la gran rotonda norte prevista en el denominado Vial Discotecas que dará acceso al futuro polígono industrial de la ciudad.

El desvío que se pondrá en servicio tiene una longitud de unos 600 metros y será un ‘by-pass’ de la propia variante. La duración prevista de estos trabajos es de unos seis meses, que será el tiempo durante el cual el tráfico será desviado mientras se construye la rotonda. Las primeras labores consistirán, según han explicado los responsables de la obra, en la realización de los pasos inferiores y el paso de una galería de aguas pluviales y otra de servicios. Esas infraestructuras pasarán por debajo del actual trazado de la circunvalación y de ahí la necesidad de interrumpir el tráfico en esa zona y desviarlo por el ‘by-pass’.

El alcalde Toni Pérez y miembros de la corporación han visitado esta mañana los trabajos junto a los responsables de la empresa Tecopsa, la encargada de la ejecución, con motivo del inicio de la nueva fase. Pérez ha puesto de manifiesto que esta carretera soporta una elevada intensidad que en verano supera los 20.000 vehículos al día “y ese tráfico no podía ser asumido por los viales internos de la ciudad y por eso se ha tenido que hacer este desvío que estará en servicio a partir del lunes”.

Será a partir de ese momento cuando se acometerá el resto de trabajos, empezando desde el lado sur sin afectar al tráfico rodado. Si se cumplen los plazos previstos el itinerario provisional se prolongará durante seis meses, por lo que a finales de año o primeros de 2027 el trazado de la variante volverá a ser el mismo que hasta ahora. El alcalde ha destacado que “posiblemente se trate de la obra más compleja que se está ejecutando ahora mismo en la provincia” y ha recordado que la misma “está siendo atendida solo con recursos municipales” a pesar de que el propio Ministerio “reconoce que soporta un gran tránsito de vehículos de la comarca, de la provincia y de otras regiones”.

En ese sentido, el primer edil ha insistido en que ha sido el propio Ministerio de Fomento el que obligó “a realizar este vial provisional con cargo a nuestros presupuestos para que pudiéramos actuar en la gran rotonda que conectará la trama urbana local con el Plan parcial 3/1 industrial comercial”. Toni Pérez ha afirmado que este tipo de obras “corresponden a otras administraciones”, pero que en el caso de Benidorm “nos dijeron que o lo hacíamos nosotros o no invertirían ni un céntimo de euro”. La adjudicación recayó en la mercantil Tecopsa por un presupuesto de 18,6 millones de euros “a cuenta del pueblo de Benidorm” ha subrayado Pérez. De ese total, ya se han certificado obras por valor de 11,5 millones.

Toni Pérez ha señalado con respecto a las obras que “ya se está ultimando la parte norte de la rotonda en una operativa que durará seis meses en la que se desmontará el actual tramo de la variante y que luego tendrá que volver a levantarse porque la variante seguirá transitando por el mismo lugar una vez que entre en servicio el nuevo nodo de conectividad”.

El alcalde ha lamentado la actitud en todo momento de la administración central, “ya que nos advirtieron de que para desarrollar este plan parcial que está incluido en el Plan General de 1990 deberíamos acometer estas obras o no podríamos conceder licencias de obra o apertura”. Asimismo, se ha referido a la reiterada negativa por parte del Ministerio “a que nos cedieran este tramo de la N-332, de la misma forma que se ha hecho con las localidades de Alfaz del Pi o Altea”. “Pero siempre se han negado” ha apostillado.