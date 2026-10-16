Las obras de reasfaltado de la Carretera La Nucía-Benidorm arrancan este lunes 19 octubre

El Ayuntamiento de La Nucía informa que las obras de reasfalto de la carretera CV-70 (La Nucía-Benidorm) comenzarán el próximo lunes 19 de octubre. Las obras comenzarán en la rotonda nº1 de La Nucía dirección Guadalest, hasta rotonda de segunda entrada al polígono (olivos). Posteriormente se irá asfaltando el resto de la carretera y rotondas hasta el término municipal de Benidorm. Unas obras necesarias por el mal estado del firme y requeridas históricamente por el Ayuntamiento de La Nucía.

La Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Carreteras comenzará las obras a las 7 de la mañana el próximo lunes 19 de octubre, en el tramo entre rotonda nº1 de La Nucía y la segunda rotonda del Polígono. Por este motivo se ha habilitado para la próxima semana un itinerario alternativo por dentro del polígono industrial L’Alberca de La Nucía, por calles Villajoyosa, Finestrat y Benidorm.

El plazo de ejecución total será de dos meses en total de esta obra de reasfaltado, que se realizará gran parte por la noche. Durante toda la obra siempre habrá habilitado al menos un carril en cada sentido de la CV-70 (Benidorm La Nucía)

Diversas fases

Una vez concluido el corte del tramo inicial (Fase I), la Subdirección General de Infraestructuras continuará con los trabajos de asfaltado del resto de la vía interurbana CV-70, comenzando desde la rotonda nº1 de la Nucía en dirección hacia el municipio de Benidorm. Esta Fase II se ejecutará principalmente en turno nocturno, para intentar generar menos molestias a los usuarios de esta transitadísima carretera Benidorm-La Nucía, por la que pasan más de 45.000 coches al día.

Durante toda la obra siempre habrá un carril libre en cada sentido para garantizar la circulación de coches en los dos sentidos (La Nucía y Benidorm).

Reivindicación histórica Ayuntamiento de La Nucía

Estas obras dan respuesta a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de La Nucía, qua había solicitado en varias ocasiones el reasfaltado de la carretera La Nucía- Benidorm, dado el mal estado del firme, su gran tráfico diario y los parches de hormigón realizados en el pasado.

“Obra necesaria”

“Se trata de una gran noticia el inicio de las obras de reasfaltado de la carretera La Nucía-Benidorm. Una reivindicación histórica por parte del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas de La Nucía ya que el firme está en mal estado, con agujeros, baches y parches, en una carretera con un gran tráfico diario, de más de 45.000 vehículos diarios. Es una obra necesaria, pero que va a generar molestias también por eso pedimos paciencia y comprensión a la ciudadanía, ya que es de difícil ejecución, porque tiene que combinarse el tráfico rodado y las obras en paralelo. Por ello va ejecutarse gran parte de la obra en horario nocturno” afirmó Bernabé Cano.