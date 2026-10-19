Villajoyosa inicia su plan de asfaltado de calles urbanas en la Cala

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha iniciado este lunes, 19 de octubre, el plan de asfaltado de calles en el barrio de la Cala. Este nuevo plan para renovar las vías urbanas cuenta con una inversión total de 1,2 millones de euros, que se unen a los 800.000 euros que se destinarán a los caminos rurales.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, han acudido este lunes al barrio de la Cala para comprobar “in situ” el inicio de los trabajos, junto a técnicos municipales y representantes de la empresa Pavasal, adjudicataria del plan de asfaltado para vías urbanas.

Marcos Zaragoza indicó que “ya anunciamos que hoy empezaríamos el asfaltado de parte de las calles principales del barrio de la Cala. Los trabajos han arrancado en la calle Ponent y seguirán por las adyacentes”. El primer edil explicó que “como ya hicimos en 2025 con el anterior plan de asfaltado, vamos a seguir renovando el pavimento de las vías urbanas para mejorar la seguridad vial y peatonal, la accesibilidad y la movilidad, no solo en la Cala, sino en más barrios”.

El plan de asfaltado de 2026 contempla 1,2 millones de euros para vías urbanas, y se incluyen los pasos peatonales y sus elementos de regulación tanto horizontal como vertical, entre otros. La primera actuación de este plan se ha iniciado en la Cala de Villajoyosa. En concreto, los trabajos han comenzado en la calle Ponent y Tramuntana, en una superficie que abarca más de 12.000 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo recalcó que “seguiremos día a día por el resto de calles que tenemos previstas en el plan de asfaltado, por lo que, si todo va según lo previsto, entre el martes y el miércoles se realizarán los trabajos de asfaltado en la avenida Mestral y la planificación continuará por la calle Gregal, Xaloc y Llevant”. El edil del área añadió que “tenemos marcado como objetivo mantener las vías en buen estado de uso y conservación, algo que solo se puede conseguir con el mantenimiento y conservación de las mismas”.

El Ayuntamiento solicita a los vecinos que estén atentos a la señalización y recuerda que, en las calles donde se va a proceder a asfaltar, se deberán retirar los vehículos aparcados.

El plan de asfaltado 2026 incluye también actuar en los caminos rurales. Así ya se ha comenzado por el barrio de La Ermita. El siguiente tramo donde está previsto actuar es en el camino paralelo a la AP-7, entre la CV-770 y la depuradora.

El Alcalde Marcos Zaragoza recordó que esta actuación no es la única que se ha realizado para mejorar las vías urbanas y rurales. El pasado año, el Ayuntamiento ya destinó 4 millones de euros a otro plan de asfaltado que actuó sobre una superficie de 216.529 metros cuadrados, 170.040 m2 de superficie en vías urbanas, repartidos en 79 tramos, con actuaciones en ejes de gran uso y calles de barrio; y 46.489 m2 en caminos y partidas rurales, en 15 tramos, reforzando la conectividad y la seguridad en la red rural.