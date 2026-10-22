Benidorm emprende una limpieza exprés de la playa de Levante para retirar las cañas llegadas a la orilla tras la dana

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la empresa concesionaria de las playas, RA Benidorm, va a emprender esta misma noche una limpieza exprés del arenal de Levante para retirar las cañas llegadas a la orilla tras el paso de la dana Adam por el litoral de la Comunitat Valenciana. Según ha explicado la concejal de Playas, Mónica Gómez, “en la tarde de este miércoles, 21 de octubre, hemos detectado la llegada de cañas y restos de vegetación hasta la orilla, presumiblemente procedentes de las zonas más afectadas por el temporal de los días previos” y que habrían llegado a Benidorm debido a las corrientes marinas.

Gómez ha indicado que la empresa concesionaria va a reforzar el servicio ordinario de limpieza con más tractores y a trasladar a la playa de Levante remolques para retirar durante la noche todas las cañas y restos vegetales. Como complemento a esta actuación sobre la arena, está previsto que a primera hora de este jueves, día 22, la embarcación pelícano recorra la bahía en busca de más material arrastrado que pudiera encontrarse en el agua para evitar así que alcance la orilla.

En Benidorm el paso de la dana Adam se saldó sin incidentes y con un balance de lluvias de unos 50 litros por metro cuadrado en 72 horas.