La Policía Nacional detiene en Villajoyosa a uno de los cinco presuntos implicados en el robo de una vivienda en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido cuatro personas en la ciudad de Alicante y una quinta persona en Villajoyosa (Alicante), como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza en las cosas, cometido en casa habitada, tráfico de drogas, grupo criminal y delito contra la seguridad vial. Los arrestados, cuatro varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 42 y 50 años, fueron relacionados con el robo de una vivienda céntrica de la capital alicantina, de cuyo interior sustrajeron, entre otros efectos, un armero de unos 200 kilos de peso, conteniendo en su interior una pistola de concurso del calibre 9x19mm.

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando se recibió la denuncia de un ciudadano que había sido víctima del robo en su domicilio, ubicado en una calle céntrica de la ciudad de Alicante, al cual accedieron forzando la cerradura de acceso al mismo.

El denunciante, dio cuenta del robo de diversos enseres del interior de su vivienda, destacándose un armero de unos 200 kilos de peso con una pistola de concurso del calibre 9x19mm dentro y 2.000 euros en efectivo.

Tras la denuncia, los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, se hicieron cargo de las investigaciones, quienes consiguieron averiguar en primera instancia que, los implicados, estarían utilizando un vehículo de alquiler, el cual utilizaban para desplazarse de un lugar a otro para perpetrar sus ilícitos.

De otra parte, los agentes pudieron relacionar una atención hospitalaria, con una lesión que debió sufrir uno de los involucrados en el robo, supuestamente al habérsele caído sobre el pie el pesado armero sustraído, lo que le produjo una fractura en uno de las falanges del pie.

Posteriormente, las pesquisas policiales, les llevaron hasta un varón cuya tapadera laboral sería una peluquería de la ciudad, donde trabajaría como peluquero, labor que, presuntamente, compatibilizaría con su actividad delictiva junto a los otros componentes de la trama.

Finalmente, los investigadores consiguieron averiguar la identidad de los presuntos responsables de los hechos, llegando hasta cuatro varones y una mujer, cuatro de ellos afincados en la propia ciudad de Alicante y un quinto en la localidad alicantina de Villajoyosa.

Así las cosas, se estableció un dispositivo específico coordinado para llevar a cabo sus detenciones, que se produjeron en sus respectivos domicilios de Alicante y Villajoyosa, y en el establecimiento donde trabajaba como peluquero uno de los investigados, practicándose los correspondientes registros, en los tres domicilios y en el establecimiento en los que se actuó, donde se consiguieron intervenir diferentes herramientas específicas para el forzamiento de cerraduras, así como diversa cantidad de sustancias estupefacientes de naturaleza variada, junto con útiles para su manipulación y preparación para la venta al menudeo.

De las cinco personas detenidas, los cuatro varones, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades respectivas donde fueron arrestados, Alicante y Villajoyosa, siendo decretada la prisión provisional para tres de ellos.